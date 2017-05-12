Беспилотные автомобили протестируют на дорогах Нью-Йорка

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Нью-Йорк, 12 мая. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о начале проекта по тестированию самоуправляемых автомобилей. Пока он находится на стадии заявок, которые уже начали поступать в администрацию.

По условиям властей, каждое транспортное средство, принимающее участие в испытаниях, должно быть застраховано на сумму 5 млн долларов, а в кабине во время поездки должен находиться человек, имеющий право на вождение обычной машины, для контроля за ситуацией.

Беспилотный автомобиль будет разъезжать по дорогам штата в сопровождении полиции, расходы на это должна будет возместить компания-производитель — 55,86 доллара за час.