Эксперты объяснили, почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника

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Лондон, 12 мая. Британские эксперты пришли к выводу, что яйца лучше всего держать на средней полке холодильника. Об этом сообщается в статье издания Daily Mail.

Так, было оспорено мнение, что дверца холодильника якобы лучшее место для хранения яиц. Это далеко не так, потому как из-за частого открывания продукты на ней подвергаются перепадам температуры, при этом дверца является также самым теплым местом. Кулинары также считают, что яйца, хранящиеся на дверце, постоянно встряхиваются, что истончает белки.

Эксперты призвали хранить яйца при температуре, не превышающей 20 градусов по Цельсию, и, что наиболее важно, в оригинальной упаковке, передает «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, что ученые из Дальневосточного федерального университета нашли способ заставить клетки амурского винограда вырабатывать больше полезных биологически активных веществ.