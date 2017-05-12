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Санкт-Петербург, 12 мая. Житель Петербурга выпрыгнул в окно и убежал от врачей.

Как сообщают источники ФАН, с заявлением о пропавшем без вести в полицию обратилась местная жительница. По словам женщины, 11 мая ее сын 1990 года рождения, состоящий на учете в ПНД, испугался врачей и выскочил в окно, а затем скрылся в неизвестном направлении.

В данный момент мужчина домой так и не вернулся. На вид ему 25-27 лет, волосы короткие, лицо смуглое. Пропавший был одет в спортивные штаны, ветровку с капюшоном и темно-синюю майку.