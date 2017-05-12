В четырех городах России на 1,5 месяца закроют оружейные магазины

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Москва, 12 мая. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи на полтора месяца закроют оружейные магазины по указу президента №202 от 9 мая 2017 года. Согласно одному из пунктов указа, на время проведения Кубка конфедераций в этих четырех субъектах необходимо запретить оборот оружия. Росгвардию обязали само оружие принять на хранение, то есть опечатать магазины.

То же самое необходимо сделать со стрельбищами, тирами и полигонами. Закрытие всех оружейных магазинов произойдет 1 июня, то есть за полмесяца до начала соревнований, а возвращение к работе только 13 июля, хотя финал пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.

Правда, Росгвардия пока не определилась, закрывать магазины по всему городу или только в зоне, которая будет указана администрацией города как «зона повышенной безопасности». То есть те районы, в которых непосредственно будут проходить матчи и фестивали болельщиков.

При этом сами оружейники в шоке от этого решения. Некоторые организации уже написали письма в концерн «Калашников» с просьбой посодействовать в плане «смягчения» мер безопасности, например, закрывать магазины и стрельбища только в дни матчей. Ведь знаменитый на весь мир концерн из-за этого простоя понесет миллиардные убытки, так как основной доход приносят два «закрытых» города – Москва и Санкт-Петербург.