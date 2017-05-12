Фаворита «Евровидения-2017» Костова вновь пригласили в Крым

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Симферополь, 12 мая. Крымские болгары позвали в гости одного из фаворитов музыкального конкурса «Евровидение-2017», представителя Болгарии Кристиана Костова. Самому юному участнику «Евровидения» предложили выступить на Международном фестивале болгарской культуры «Български срещи» в Крыму.

«Мы приглашаем Кристиана Костова снова посетить Крым и принять участие в нашем уже седьмом по счету фестивале «Болгарские встречи», который в этом году будет проходить в трех местах: Керчь, Феодосия и Фанагория в Краснодарском крае в курортном поселке Сенной», — заявил глава крымской национально-культурной автономии болгар Иван Абажер.

Абажер подчеркнул, что в Крыму будут рады видеть Костова. Также он выразил сожаление, что талантливого музыканта втянули в политические дрязги, передает РИА Новости.

Добавим, что Костов дошел до финала российского проекта «Голос.Дети». Его наставником был популярный российский певец Дима Билан, победивший на «Евровидении-2008» передает Утро.ru. Выступление болгарского представителя во втором полуфинале конкурса в Киеве признали одним из самых ярких и запоминающихся.