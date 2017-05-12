В Минобороны рассказали, как ВКС РФ «приветствовали» самолет ВМС США над Черным морем

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Москва, 12 мая. Министерство обороны России подтвердило перехват самолета-разведчика США над Черным морем. Как уточнили в военном ведомстве, американский P-8 Poseidon был перехвачен российским истребителем Су-30 днем 9 мая.

Приближающую к госгранице РФ воздушную цель засекли около 12.00. Для ее перехвата в воздушном пространстве над нейтральными водами был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. «После сближения российский пилот визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик P-8 Poseidon», — сообщили в Минобороны.

После этого Су-30 выполнил маневр «приветствия» американских пилотов, а P-8 Poseidon изменил маршрут полета и стал удаляться от границы с Россией. После российский истребитель благополучно вернулся на свой аэродром базирования.