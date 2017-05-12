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Общество
Аномальный снегопад принесли в Москву свыше 20% месячной нормы осадков

Аномальный снегопад принесли в Москву свыше 20% месячной нормы осадков

9:43  12 Мая 2017
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Аномальный снегопад принесли в Москву свыше 20% месячной нормы осадков

Москва, 12 мая. Более 11 миллиметров осадков выпало в Москве за минувшие сутки, что стало максимальным показателем в столичном регионе, заявили специалисты центра погоды «Фобос».

Как пояснили метеорологи, норма осадков в мае составляет 51 мм, за прошедшие сутки в Москве выпало порядка 22% от месячной нормы. В пятницу в столице и Подмосковье снова ожидаются кратковременные дожди, возможен мокрый снег. 

По прогнозам синоптиков, ожидается выпадение от 2 до 4 миллиметров осадков, сообщает РИАМО.
 

Ярослава Замысловатова
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