Петербуржец с дубинкой и пистолетом избил подростка на детской площадке

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Санкт-Петербург, 12 мая. Во дворе дома на детской площадке по Комендантскому проспекту неизвестный мужчина сначала избил подростка дубинкой, а потом пригрозил ему и приятелю пистолетом.

Предварительно установлено, что к находившимся на детском площадке подросткам 2001 и 2000 годов рождения подошел неизвестный мужчина. Рядом с ним шел мальчик на вид 5-7 лет. Незнакомец в грубой форме потребовал от парней покинуть детскую площадку и, получив отказ, несколько раз ударил одного из юношей дубинкой.

Когда потерпевшему удалось сломать дубинку, нападавший достал пистолет и направил его в сторону потерпевшего. Подростки пригрозили вызвать полицию, после чего мужчина спешно скрылся. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.