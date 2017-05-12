Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Петербуржец с дубинкой и пистолетом избил подростка на детской площадке

Петербуржец с дубинкой и пистолетом избил подростка на детской площадке

9:51  12 Мая 2017
47

Петербуржец с дубинкой и пистолетом избил подростка на детской площадке

Санкт-Петербург, 12 мая. Во дворе дома на детской площадке по Комендантскому проспекту неизвестный мужчина сначала избил подростка дубинкой, а потом пригрозил ему и приятелю пистолетом. 

Предварительно установлено, что к находившимся на детском площадке подросткам 2001 и 2000 годов рождения подошел неизвестный мужчина. Рядом с ним шел мальчик на вид 5-7 лет. Незнакомец в грубой форме потребовал от парней покинуть детскую площадку и, получив отказ, несколько раз ударил одного из юношей дубинкой.

Когда потерпевшему удалось сломать дубинку, нападавший достал пистолет и направил его в сторону потерпевшего. Подростки пригрозили вызвать полицию, после чего мужчина спешно скрылся. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть