СК РФ возбудил дела после обстрелов ВСУ территорий ДНР и ЛНР в майские праздники

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Москва, 12 мая. СК РФ установил новые факты обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой области Украины, в результате которых гибнут мирные жители.

По версии следствия, военные ВСУ и Национальной гвардии Украины в период с 1 по 5 мая произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения в районе села Яковлевка Ясиноватоговского района, городах Докучаевск и Ясиноватая, а также в Петровском районе города Донецка.

По фактам обстрела были возбуждены уголовные дела. В данном случае будут установлены не только те, кто выполнял обстрел, но и те, кто отдавал приказы об обстреле. В частности, их отдавали десятки военных, уже привлекаемых по другим уголовным делам.