В Петербурге 95-летняя женщина погибла, выпав из окна

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Санкт-Петербург, 12 мая. Рядом с домом на Ланском шоссе обнаружили тело пожилой женщины. По предварительной версии, пенсионерка выпала из окна на третьем этаже дома.

Личность погибшей предварительно установлена. Это Анна П. 1922 года рождения. Погибшая была одета в синий халат и фиолетовые штаны. Обстоятельства и причины ее гибели сейчас выясняются, сообщили Федеральному агентству новостей в правоохранительных органах Северной столицы.