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Общество
Родившийся в Москве ученик Билана стал звездой второго полуфинала «Евровидения»

Родившийся в Москве ученик Билана стал звездой второго полуфинала «Евровидения»

9:26  12 Мая 2017
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Родившийся в Москве ученик Билана стал звездой второго полуфинала «Евровидения»

Киев, 12 мая. Одним из самых ярких исполнителей второго полуфинала конкурса «Евровидение-2017» стал представитель Болгарии Кристиан Костов, чей номер был встречен овациями. Примечательно, что 17-летний музыкант был участником российского шоу «Голос.Дети» и выбрал наставником победителя «Евровидения-2008» Диму Билана.

Костов выступил в полуфинале с песней Beautiful Mess, от которой зрители пришли в восторг. Сейчас музыкант, родившийся в Москве, замыкает тройку претендентов на победу. Он является самым юным участником музыкального конкурса, который проходит в Киеве.

Родившийся в Москве ученик Билана стал звездой второго полуфинала «Евровидения»

Добавим, что представитель Болгарии дошел до финала проекта «Голос.Дети». Он признался, что бывший наставник Дима Билан до сих пор его поддерживает.

Алексей Громов
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