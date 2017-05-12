Родившийся в Москве ученик Билана стал звездой второго полуфинала «Евровидения»

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Киев, 12 мая. Одним из самых ярких исполнителей второго полуфинала конкурса «Евровидение-2017» стал представитель Болгарии Кристиан Костов, чей номер был встречен овациями. Примечательно, что 17-летний музыкант был участником российского шоу «Голос.Дети» и выбрал наставником победителя «Евровидения-2008» Диму Билана.

Костов выступил в полуфинале с песней Beautiful Mess, от которой зрители пришли в восторг. Сейчас музыкант, родившийся в Москве, замыкает тройку претендентов на победу. Он является самым юным участником музыкального конкурса, который проходит в Киеве.

Добавим, что представитель Болгарии дошел до финала проекта «Голос.Дети». Он признался, что бывший наставник Дима Билан до сих пор его поддерживает.