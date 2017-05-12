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Общество
Госдума РФ предлагает изменить правила опеки детей

Госдума РФ предлагает изменить правила опеки детей

9:36  12 Мая 2017
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Госдума РФ предлагает изменить правила опеки детей

Москва, 12 мая. Депутаты Госдумы ищут способ борьбы с родителями, которые берут под опеку детей исключительно ради корыстных целей. Оформляя опекунство, они получают право на материальную помощь от государства. Зачастую это становится их единственным мотивом и по сути якобы благие намерения превращаются в бизнес. В законопроекте, который сейчас разрабатывают член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов и глава национального родительского комитета Ирина Волынец, говорится о том, что взять под опеку ребенка смогут только его родственники. Люди посторонние смогут принять в семьи чужого малыша только при оформлении официального усыновления. 

«Дяде или бабушке незачем усыновлять своего родственника, поэтому они брали его под опеку. А сегодня мы так «раздаём» детей всем подряд. Те, кто хочет взять на воспитание ребёнка из детдома, должны его усыновить», — цитирует Вострецова RT.

Госдума РФ предлагает изменить правила опеки детей

В действующем законодательстве авторы инициативы видят множество недоработок. Проект, который они готовят, по их мнению, устранит пробелы. Он должен быть вынесен на обсуждение круглого стола в Госдуме в течение ближайших недель. 

#волынец #вострецов
Алексей Громов
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