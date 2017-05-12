ЦСКА ведет переговоры о трансфере полузащитника «Лиона» с чеченским прошлым

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Москва, 12 мая. ПФК ЦСКА заинтересовался польским полузащитником Мацеем Рыбусом. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, представители армейцев уже вступили в переговоры с французским «Лионом» о трансфере 27-летнего футболиста.

«Также диалог ведется и с представителями Рыбуса. Рано говорить о конкретике, но эта сделка выгодна всем сторонам: и ЦСКА, и «Лиону», и самому игроку», — заявил собеседник газеты «Известия».

Полузащитник выступал в грозненском «Тереке» с 2012 года. Летом 2016 года он перешел в «Лион» на правах свободного агента.