Жителя Петербурга забили до смерти в гаражном кооперативе

В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 12 мая. Жителя Петербурга забили насмерть в гаражном кооперативе на юге города. Тело мужчины с многочисленными ссадинами, синяками и кровоподтеками обнаружили накануне возле одного из домов по Петергофскому шоссе.

Как уточнил источник ФАН, на вид погибшему около сорока лет, европейской внешности, с русыми волосами, среднего телосложения, рост около 170 см. Был одет в черный бушлат, синюю рубашку, черные носки, кроссовки. Брюк на мужчине не было, только белье серого цвета.

«На ногах имелись многочисленные синяки, на кулаках – кровоподтеки, ссадина на подбородке», - рассказали в полиции. Сейчас личность погибшего установлена. Материалы проверки переданы в следственный отдел.

