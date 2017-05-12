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Весь мир
Трамп призвал Украину и Россию к миру: что это значит

Трамп призвал Украину и Россию к миру: что это значит

10:06  12 Мая 2017
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Трамп призвал Украину и Россию к миру: что это значит

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей официальной странице в социальной сети Twitter разместил фото с официальных встреч с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Пост главы США сопровождался призывом: «Давайте строить мир!». Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о заявлении главы американского государства и возможности нормализации отношений между Москвой и Киевом.

Накануне, 11 мая, вокруг фотографий со встречи Дональда Трампа и Сергея Лаврова и российским послом в Штатах Сергеем Кисляком с подачи СNN разгорелся очередной скандал. Ссылаясь на высокопоставленные источники в Белом доме, американские журналисты сообщили, что руководство США не ожидало, что Кремль разрешит государственным российским СМИ публиковать фотографии из Овального кабинета.

Трамп призвал Украину и Россию к миру: что это значит

Как передает Lenta.ru, вскоре официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опровергла сообщение СNN о том, что Вашингтон обвиняет Москву в обмане из-за публикации фотографий. Помимо всего прочего, через час Захарова подчеркнула в новом сообщении в Facebook, что американские средства массовой информации абсолютно никак не отреагировали на публикации фотографий Дональда Трампа со встречи с Павлом Климкиным. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства назвала американских журналистов «невозможно жалкими в своей услужливой русофобии».

Напомним, что сама встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом Соединенных Штатов состоялась в среду, 10 мая. По итогам встречи представители Белого дома сообщили, что Дональд Трамп выразил желание наладить отношения с Российской Федерацией. В свою очередь Лавров назвал сотрудников новой американской администрации «людьми дела». Он отметил, что, несмотря на крайне сложные отношения между двумя государствами, США и Россия могут и должны вместе помогать решать ключевые международные проблемы.

Трамп призвал Украину и Россию к миру: что это значит

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил в комментарии ФАН, что ситуация на Украине, несмотря на меньшую напряженность боевых действий, также негативно сказывается и на имидже США. Это в большей степени касается прежней администрации Барака Обамы, но и Дональд Трамп как действующий президент теперь вынужден брать часть ответственности на себя. Но делать этого он явно не желает и собирается, как и в Сирии, переложить решение возникших проблем на другие страны.

«Это вполне укладывается в его предвыборные заявления о стремлении к большему изоляционизму. Эти заявления, благодаря помощи республиканского истеблишмента, оказывающего сейчас огромное влияние на Трампа, приобрели, как и в случае с Сирией, новое значение и смысл, выгодные американскому руководству. Оно стремится минимизировать риски и расходы, возникшие из-за политики Барака Обамы, и делать это собирается за счет других. Украина является сейчас единственным виновником невыполнения минских соглашений. Это понятно и Вашингтону, и Брюсселю, но никаких мотивов принуждать Киев немедленно начать их выполнять США и Евросоюз не имеют. Ситуация на грани войны. Пока она не перерастает в полноценный вооруженный конфликт. Создается иллюзия постепенного примирения, хотя на самом деле сегодняшнее положение дел устраивает Петра Порошенко, списывающего на необходимость «противостоять России» все свои ошибки и тяжелое положение подавляющего большинства населения», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, создалась ситуация, в которой Трамп явно стремится переложить всю ответственность на того, кто, по его мнению, способен реально повлиять на ситуацию. И сейчас, судя по всему, он считает такой силой Россию.

«Москва попадает в сложную ситуацию, так как и альтернативные республиканским американские центры влияния, и многие европейские структуры не отказываются от своих планов по отношению к Украине, подразумевающих продолжение ее конфронтации с Россией. С другой стороны, западные санкции не стали действенным инструментом давления на российское руководство, и весомых аргументов для какой-либо попытки принуждения Москвы к определенным шагам у Запада нет. Поэтому вялотекущий конфликт в Донбассе в ближайшее время не прекратится, пока Киев не будет принужден к выполнению минских соглашений или не произойдет отказа от них и перехода к новому формату примирения», — резюмировал Сергей Простаков.

#украина #трамп #лавров #климкин #простаков
Илья Муромский
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