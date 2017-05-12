Трамп призвал Украину и Россию к миру: что это значит

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей официальной странице в социальной сети Twitter разместил фото с официальных встреч с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Пост главы США сопровождался призывом: «Давайте строить мир!». Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о заявлении главы американского государства и возможности нормализации отношений между Москвой и Киевом.

Накануне, 11 мая, вокруг фотографий со встречи Дональда Трампа и Сергея Лаврова и российским послом в Штатах Сергеем Кисляком с подачи СNN разгорелся очередной скандал. Ссылаясь на высокопоставленные источники в Белом доме, американские журналисты сообщили, что руководство США не ожидало, что Кремль разрешит государственным российским СМИ публиковать фотографии из Овального кабинета.

Как передает Lenta.ru, вскоре официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опровергла сообщение СNN о том, что Вашингтон обвиняет Москву в обмане из-за публикации фотографий. Помимо всего прочего, через час Захарова подчеркнула в новом сообщении в Facebook, что американские средства массовой информации абсолютно никак не отреагировали на публикации фотографий Дональда Трампа со встречи с Павлом Климкиным. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства назвала американских журналистов «невозможно жалкими в своей услужливой русофобии».

Напомним, что сама встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом Соединенных Штатов состоялась в среду, 10 мая. По итогам встречи представители Белого дома сообщили, что Дональд Трамп выразил желание наладить отношения с Российской Федерацией. В свою очередь Лавров назвал сотрудников новой американской администрации «людьми дела». Он отметил, что, несмотря на крайне сложные отношения между двумя государствами, США и Россия могут и должны вместе помогать решать ключевые международные проблемы.

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил в комментарии ФАН, что ситуация на Украине, несмотря на меньшую напряженность боевых действий, также негативно сказывается и на имидже США. Это в большей степени касается прежней администрации Барака Обамы, но и Дональд Трамп как действующий президент теперь вынужден брать часть ответственности на себя. Но делать этого он явно не желает и собирается, как и в Сирии, переложить решение возникших проблем на другие страны.

«Это вполне укладывается в его предвыборные заявления о стремлении к большему изоляционизму. Эти заявления, благодаря помощи республиканского истеблишмента, оказывающего сейчас огромное влияние на Трампа, приобрели, как и в случае с Сирией, новое значение и смысл, выгодные американскому руководству. Оно стремится минимизировать риски и расходы, возникшие из-за политики Барака Обамы, и делать это собирается за счет других. Украина является сейчас единственным виновником невыполнения минских соглашений. Это понятно и Вашингтону, и Брюсселю, но никаких мотивов принуждать Киев немедленно начать их выполнять США и Евросоюз не имеют. Ситуация на грани войны. Пока она не перерастает в полноценный вооруженный конфликт. Создается иллюзия постепенного примирения, хотя на самом деле сегодняшнее положение дел устраивает Петра Порошенко, списывающего на необходимость «противостоять России» все свои ошибки и тяжелое положение подавляющего большинства населения», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, создалась ситуация, в которой Трамп явно стремится переложить всю ответственность на того, кто, по его мнению, способен реально повлиять на ситуацию. И сейчас, судя по всему, он считает такой силой Россию.

«Москва попадает в сложную ситуацию, так как и альтернативные республиканским американские центры влияния, и многие европейские структуры не отказываются от своих планов по отношению к Украине, подразумевающих продолжение ее конфронтации с Россией. С другой стороны, западные санкции не стали действенным инструментом давления на российское руководство, и весомых аргументов для какой-либо попытки принуждения Москвы к определенным шагам у Запада нет. Поэтому вялотекущий конфликт в Донбассе в ближайшее время не прекратится, пока Киев не будет принужден к выполнению минских соглашений или не произойдет отказа от них и перехода к новому формату примирения», — резюмировал Сергей Простаков.