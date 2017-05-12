Ученые NASA предупредили о трех ближайших к Земле кометах

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Нью-Йорк, 12 мая. Сотрудники американского космического агентства NASA заявили, что к Земле приближаются три кометы. Небесные объекты не представляют никакой опасности для человечества.

По словам руководителя программы по наблюдению за околоземными орбитами NASA Келли Фаста, недалеко от нашей планеты находятся три так называемых короткопериодических кометы.

Любой желающий может понаблюдать за полетом комет с помощью специального телескопа. Для полного оборота вокруг Солнца кометам необходимо около 200 лет, считают ученые.

Комета под названием 45Р имеет диаметр больше одного километра. Она подлетела к Земле в феврале 2017 года и стала объектом изучения для многих астрономов. Еще один космический гость — 41Р — приближался к орбите Земли 11 раз. Сейчас она отдаляется от орбиты, но ее еще можно увидеть в телескоп. Третья комета, 46Р, продолжает оставаться загадкой для ученых. Она пролетит мимо Земли в декабре 2018 года.