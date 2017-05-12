Гниющие трупы мужчины и женщины обнаружили в центре Петербурга

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Санкт-Петербург, 12 мая. В здании на Перекупном переулке Санкт-Петербурга обнаружили два трупа со следами гниения. Личности погибших мужчины и женщины сейчас устанавливаются.

Как стало известно ФАН, тела мужчины и женщины были найдены на последнем этаже нежилой парадной дома №12. Мужчина был одет в синие джинсы и куртку, женщина — в джинсы и желтую куртку с пятнами. Документы у обоих отсутствовали.

Правоохранители полагают, что тела принадлежали людям без определенного места жительства. Обстоятельства и причины их смерти выясняются.