Огонь в Красноярском крае унес жизни четы пенсионеров с внучкой

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Красноярск, 12 мая. Трагедия случилась в Красноярском крае ранним утром в пятницу: в огне погибли двое пенсионеров и внучка, за которой они присматривали.

Ранним утром в пятницу в Канске вспыхнул один из частных домов. Прибывшие на место пожарные сбили пламя и обнаружили человеческие останки. Позже удалось установить, что это фрагменты тел 62-летней хозяйки дома, ее 60-летнего супруга и 10-летней внучки, которая находилась у них под опекой.

По факту обнаружения погибших проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, очаг возгорания располагался в бане. Оттуда огонь смог перекинуться на надворные постройки и сам дом. Так как произошло это ранним утром, то погибшие спали, из-за чего и не смогли спастись.