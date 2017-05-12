Уфологи обнаружили древний «танк» пришельцев на поверхности Луны

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Нью-Йорк, 12 мая. Уфологи нашли в Сети необычный видеоролик, на котором показан загадочный объект, находящийся на поверхности Луны.

По словам одного из участников команды, уфолога Тайлера Глокнера, в объектив камеры попала какая-то техника. Интернет-пользователи посчитали, что находка действительно напоминает древние технологии.

Не исключено, что зафиксированный на видео объект является косвенным доказательством существования древней цивилизации на спутнике Земли.

Ранее известный уфолог, зарегистрированный в Интернете под ником Streetcap1, опубликовал ролик с кадрами лунной поверхности.

Охотник за НЛО заметил на кадрах Земли базу, которая расположена неподалеку от большого лунного кратера.

Многие пользователи прониклись роликами уфологов, однако скептики продолжают считать, что у авторов подобных видео просто хорошее воображение.