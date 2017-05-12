Оставшиеся без присмотра дети погибли при пожаре в Кемеровской области

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Кемерово, 12 мая. Следователи Кемеровской области расследуют дело по факту смерти двух малолетних детей. Брат и сестра устроили пожар, оставшись дома без взрослых, и задохнулись. Фигурантом уголовного дела стала 33-летняя мать детей.

Как сообщили ФАН в региональном управлении Следственного комитета РФ, по версии следствия, накануне днем женщина ушла из дома в Ленинске-Кузнецком, закрыв шестилетнего сына и пятилетнюю дочь. Следователи считают, что она знала, что ее сожитель придет домой только в течение часа, но все равно оставила детей без присмотра. Именно ее сожитель и обнаружил детей без признаков жизни.

«Мужчина открыл входные двери, но из-за сильного дыма сразу не смог попасть внутрь. Он был вынужден ползком добраться до дивана, где нащупал тлеющий матрац. Из-за задымления, детей он сразу не нашел. Только вытащив матрац на улицу, он позвал на помощь соседей, и вместе они обнаружили ребят в дальней комнате», — сообщили в региональном управлении СК РФ.

Дети находились без сознания. Мужчина вынес их на улицу и вызвал сотрудников МЧС и скорую помощь. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть потерпевших от отравления угарным газом.

По предварительной версии, дети нашли зажигалку и играли с ней, пока не вспыхнул матрац. Но точную причину возгорания установят специалисты МЧС. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».