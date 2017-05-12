СКР требует заочного ареста экс-губернатора Челябинской области Юревича

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Екатеринбург, 12 мая. В суд Екатеринбурга поступило ходатайство регионального СУ СКР о заочном аресте экс-главы Челябинской области Михаила Юревича.

Как передает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от юриста Игоря Трунова, в суд были предоставлены три тома материалов уголовного дела и ходатайство о заочном аресте бывшего губернатора.

По словам адвоката, защита Юревича намерена обжаловать ходатайство. «Мы считаем бессмысленным и нецелесообразным розыск человека, чье место нахождение известно следствию», — заявил Трунов.

В Ленинском районом суде Екатеринбурга подтвердили получение документов от СУ СКР, однако о точном времени рассмотрения ходатайства не сообщили. По закону, решение должно быть принято в течение восьми часов.