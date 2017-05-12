Путин примет участие в Пекинском форуме

В закладки

Скопировать

Москва, 13 мая. В середине месяца высокопоставленные политики из 100 стран мира, включая президента России Владимира Путина, прибудут на саммит «Один пояс — один путь».

Проект «Один пояс — один путь» был выдвинут главой КНР Си Цзиньпином в конце 2013 года. Среди целей проекта — создание глобальных инфраструктурных сетей, в которые будут вовлечены до 60 стран Европы, Азии и Африки. Участие в саммите также подразумевает расширение торговли и активизацию валютных обменов.

Форум пройдет в Пекине с 14 по 15 мая. Известно, что представители США также будут присутствовать на саммите.

России отведена не последняя роль в саммите «Один пояс — один путь». Москва уже выдвигала идею о сопряжении ЕАЭС с китайским проектом, сообщает газета «Известия».

По словам представителя МИД РФ, новый китайский форум позволит России выйти на новый уровень развития.