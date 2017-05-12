СК разберется в вопросе предоставления гнилого жилья сиротам на Урале

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Екатеринбург, 12 мая. Доследственная проверка информации о заселении детей-сирот в некачественное жилье началась в Алапаевском районе. Об этом журналистам рассказали в региональном управлении СК РФ.

Три дома, построенные на улице Молодежной в селе Махнево Свердловской области были переданы выпускникам детских домов. После переезда оказалось, что за внешним вполне благополучным фасадом скрывается напрочь прогнившее изнутри жилье. О бедственном положении семей рассказало Ura.ru. В публикации на эту тему говорилось, что бывшие воспитанники детдомов, которые теперь уже обзавелись своими семьями, из-за сырости в квартирах были вынуждены пользоваться обогревателями. В результате им пришел коммунальный счет на астрономическую сумму 38 тысяч рублей за три месяца.

Семьи были вынуждены покинуть выданное чиновниками жилье и переселиться в арендованное. Проблемой, которая была предана огласке, займутся следователи. Им предстоит выяснить, кто строил и принимал непригодные для жизни дома.