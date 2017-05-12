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Глава ФБР поплатился должностью за отказ поклясться в верности Трампу

Глава ФБР поплатился должностью за отказ поклясться в верности Трампу

8:49  12 Мая 2017
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Глава ФБР поплатился должностью за отказ поклясться в верности Трампу

Вашингтон, 12 мая. Бывший директор ФБР Джеймс Коми считает, что причиной его увольнения с поста главы ведомства стал отказ засвидетельствовать безусловную лояльность президенту США Дональду Трампу.

Как сообщает New York Times в пятницу, по данным источников, Трамп пытался заставить Коми пообещать ему лояльность на частном обеде, прошедшем в январе. «Но мистер Коми пообещал ему только «честность», — пишет газета.

Администрация Трампа не подтвердила эту информацию.

Глава ФБР поплатился должностью за отказ поклясться в верности Трампу

Напомним, президент США 9 мая отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку ввиду «утраты доверия». Накануне «Газета.ру» сообщала, что, по словам Трампа, он собирался в любом случае уволить Коми, несмотря на наличие или отсутствие каких-либо рекомендаций об этом со стороны других лиц администрации.

#сша #трамп #фбр #коми
Олеся Волкова
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