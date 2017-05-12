«Почта России» потратит на смартфоны для своих сотрудников 171 млн рублей

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Москва, 12 мая. Сотрудникам «Почты России» в скором времени будут выданы 15 тысяч смартфонов, на которые госкорпорация потратит более 170 млн рублей.

Как сообщает «Газета.ru», победителем конкурса на поставку гаджетов стала компания «Центр дистрибьюции», которая предлагает устройства под маркой Inoi с установленной на них операционкой Sailfish Mobile OS.

Добавим, что смартфоны данной модели впервые были представлены несколько месяцев назад. «Почта России» стала первым в России покупателем Inoi. С помощью гаджетов почтальоны смогут принимать платежу за ЖКУ, связь и кредиты.