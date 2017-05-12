Неоправданные траты и москвич из Болгарии: в Киеве назвали вторую десятку финалистов Евровидения

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В Киеве определили вторую десятку финалистов международного музыкального конкурса «Евровидение-2017», об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Так в финал вошли представители стран, которые, по мнению букмекеров, считались фаворитами — это исполнители из Хорватии, Венгрии, Дании, Румынии, Израиля, Австрии, Нидерландов, Норвегии. Кроме того, финалистом стал 17-летний артист из Болгарии Кристиан Костов, родившийся в Москве, и дуэт NAVIBAND из Белоруссии.

Напомним, что первый полуфинал «Евровидения-2017» прошел 9 мая. Тогда победителями стали представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии. В финале им также составят компанию представители Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии, которые прошли туда автоматически, как представители стран-основательниц конкурса. Напрямую же попал в финал и представитель Украины, как конкурсант принимающей стороны.

Российскую участницу Юлию Самойлову на конкурс не пустили. Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну из-за выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник из-за запрета посетить Украину нашей представительнице либо сменить участника. Но Первом канале оба варианта назвали неприемлемыми. Российские телеканалы отказались транслировать конкурс.

Кроме того, накануне открытия фестиваля украинские власти не пустили в страну аккредитованных на «Евровидение» фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты «Комсомольская правда» Марию Ремизову и Елену Бодуэн. Не пустили в страну и россиян, которые ехали на «Евровидение» с заранее купленными билетами.

Однако, например, болгарину Кристиану Костову, выступление в Крыму в 2014 году, стать участником международного музыкального фестиваля не помешало.

Накануне второго полуфинала в интернете было опубликовано видео с якобы выступлением исполнителя на концерте в честь Дня защиты детей в Артеке 1 июня 2014 года. Госпогранслужба Украины и СБУ нашли выход из щекотливой ситуации и простили болгарину столь опрометчивый поступок, оправдав его тем, что на момент поездки он был несовершеннолетним и на Украине тогда еще не действовал закон об ответственности за посещение полуострова без согласования с Киевом.

Российские СМИ сообщают, что Костов пообещал в случае победы на «Евровидении» в Киеве привезти приз в Москву.

Первый заместитель комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя ситуацию на конкурсе с болгарским исполнителем, заявил о том, что изначально было ясно, что для Киева совершено не имело значения, кто еще, кроме Юлии Самойловой, выступал в Крыму.

«Ему нужен был скандал именно с российской исполнительницей. Ее победы на Евровидении в Киеве, а она считалась одним из фаворитов, там бы не пережили. Кто угодно, но лишь не наша девушка. В то же время украинские власти прекрасно понимали, что в России не пойдут ни на какие замены. Мы же с своей стороны можем пожелать представителю Болгарии только удачи», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Церемония официального открытия «Евровидения» прошла в Киеве 7 мая. Финал конкурса запланирован на 13 мая. На проведение международного музыкального конкурса Украина потратила сумму, равную всем дотациям государственным угольным шахтам страны в 2017 году. Об этом пишут местные СМИ.

Так сумма, затраченная на организацию конкурса, составила 870 миллионов гривен (около двух миллиардов рублей — Прим. ФАН). Только на маскировку недостроя неподалеку от места проведения конкурса Киев потратил пять миллионов гривен (около 11 миллионов рублей — Прим. ФАН). Правда, белое полотно, которым его маскировали, в результате так и не помогло — ткань разлезлась после первого же дождя.

Такие траты не могли не возмутить украинцев, ведь многим из них не хватает денег даже на оплату ЖКХ. Негодование вызвали и гонорары исполнителей и ведущих шоу, проведение тендеров в явной спешке и неоправданные траты.

Само мероприятие, организованное Украиной, также не вызвало особых восторгов у зрителей.

«Я первый раз смотрела это шоу живьем и потому не знала чего ожидать, но все же ожидала большего… половину шоу было откровенно скучно. Не спасло ситуацию даже то, что как видите, у нас были билеты golden circle и мы стояли в двух метрах от сцены», — поделилась впечатлениями одна из них.