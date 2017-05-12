Китай начал эксперимент по запуску человека на Луну

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Пекин, 12 мая. Китайские ученые приступили к практической части эксперимента по запуску человека на Луну. Четыре человека (две девушки и два молодых человека), прошедших серьезный отбор среди множества добровольцев, заперты в капсуле, которая имитирует путешествие в космос, пишут местные СМИ.

В условиях, приближенным к реальным, им предстоит провести два месяца. Круглосуточно за ними будут наблюдать специалисты, в число которых вошли космонавты и врачи. Участники эксперимента будут внутри капсулы выполнять поставленные перед ними задачи.

От результатов этого исследования напрямую зависит успех реализации космических планов Китая. Напомним, в середине следующего десятилетия КНР намерена осуществить реальный запуск человека на Луну.