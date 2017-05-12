Правительство РФ изменило порядок определения аренды земельных участков

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Москва, 12 мая. Размер арендной платы за некоторые государственные и муниципальные земельные участки не будет превышать земельный налог в отношении земли. Соответствующее постановление об изменениях в порядок определения ренты опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Постановление, подготовленное Минэкономразвития, вносит изменения в документ №582 от 2009 года, в котором утверждены основные принципы определения арендной платы при аренде земельных участков.

В частности, изменен порядок расчета размера арендной платы за участки, на которых расположены здания. Ежегодный размер арендной платы за такие земельные участки будет определяться на основе рыночной стоимости права аренды. При этом в течении пяти лет плата не будет изменяться.

В документе определено, что размер ежегодной арендной платы за некоторые государственные и муниципальные участки земли не будет превышать земельный налог в отношении земли.

Также устанавливаются льготные ставки арендной платы за федеральные земельные участки, предназначенные для ведения сельхозпроизводства.