Алмаз массой 83,5 карата нашли на месторождении в Якутии

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Якутия, 12 мая. На трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината, что в Якутии, добыли алмаз массой в 83,5 карата.

Как сообщает «Газета.ru», размер кристалла составляет 24 на 15 на 17 миллиметров, и содержит вкрапления сульфидов, оливинов с тензорными трещинами и пиропа в промежуточной и центральной зоне.

Гигантский алмаз был добыт на обогатительной фабрике №14 трубки «Юбилейная» Айхальского ГОК, принадлежащего крупнейшей на планете по добыче алмазов компании «Алроса».

Добавим, что алмазы на «Юбилейной» добывают с 1989 года, запасы трубки обеспечат добычу сырья до 2035 года. Так в прошлом году в Айхальском горно-обогатительном комбинате было добыто 12,2 млн каратов алмазов.