Самоубийством жительницы Красноярска заинтересовались следователи

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Красноярск, 12 мая. Суицидом 41-летней местной жительницы займутся следователи Красноярска. Покончившая с собой находилась на учете и неоднократно говорила о необходимости суицида. Инцидент произошел накануне на Октябрьском мосту. Проезжающие водители увидели, как женщина встала на край перил и шагнула вниз.

«Женщина прыгнула в реку, после чего один из проезжавших мужчин спустился к воде и смог вытащить ее на берег. Увы, спасти ее не удалось. По данному факту проводится доследственная проверка. Родственники погибшей сообщили, что ранее она проходила лечение в специализированном учреждении. Также женщина неоднократно высказывала мысли о суициде», — сообщили в СУ СК по Красноярскому краю.

В ведомстве уточнили, что со стороны погибшей были и попытки самоубийства, но ее удавалось спасти. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела.