США получат 40 млрд долларов инвестиций от Саудовской Аравии

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Вашингтон, 12 мая. Саудовская Аравия готовится к укреплению связей с президентом США Дональдом Трампом. Фонд национального благосостояния должен объявить о планах по вложению порядка 40 млрд долларов в инфраструктуру Штатов.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, инвестиции в 40 млрд долларов могут быть обнародованы уже на следующей неделе, во время визита Трампа в королевство.

По данным издания, Саудовская Аравия стремится к перезагрузке отношений с новой администрацией США, после провала политики Барака Обамы, заключившим ядерную сделку в 2015 году с их соперником Ираном. 19 мая Трамп совершит свою первую зарубежную поездку с момента вступления в должность, посетит Саудовскую Аравию и Иерусалим, а затем отправится в Европу.

Отметим, ранее «Газета.ру» сообщала, что Штаты готовят контракты на поставку Саудовской Аравии оружия на сумму около 11,5 млрд долларов. Предполагалось, что речь шла о поставках системы ПРО THAAD, программного обеспечения, ряда типов боеприпасов.