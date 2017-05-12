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США получат 40 млрд долларов инвестиций от Саудовской Аравии

США получат 40 млрд долларов инвестиций от Саудовской Аравии

8:23  12 Мая 2017
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США получат 40 млрд долларов инвестиций от Саудовской Аравии

Вашингтон, 12 мая. Саудовская Аравия готовится к укреплению связей с президентом США Дональдом Трампом. Фонд национального благосостояния должен объявить о планах по вложению порядка 40 млрд долларов в инфраструктуру Штатов.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, инвестиции в 40 млрд долларов могут быть обнародованы уже на следующей неделе, во время визита Трампа в королевство. 

По данным издания, Саудовская Аравия стремится к перезагрузке отношений с новой администрацией США, после провала политики Барака Обамы, заключившим ядерную сделку в 2015 году с их соперником Ираном. 19 мая Трамп совершит свою первую зарубежную поездку с момента вступления в должность, посетит Саудовскую Аравию и Иерусалим, а затем отправится в Европу.

США получат 40 млрд долларов инвестиций от Саудовской Аравии

Отметим, ранее «Газета.ру» сообщала, что Штаты готовят контракты на поставку Саудовской Аравии оружия на сумму около 11,5 млрд долларов. Предполагалось, что речь шла о поставках системы ПРО THAAD, программного обеспечения, ряда типов боеприпасов.

#сша #трамп
Олеся Волкова
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