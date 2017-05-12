Во Владивостоке откроется уникальный для России биобанк

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Владивосток, 12 мая. На Дальнем востоке откроется уникальный биобанк, в котором соберут образцы видового разнообразия Тихого океана. Об этом со ссылкой на представителя Приморского океанариума сообщает РИА Новости.

Уникальное для России криохранилище откроется во Владивостоке при Национальном научном центре морской биологии Дальневосточного отделения РАН. Открытие назначено на 16 мая. По данным издания, комплекс оснащен современным оборудованием, которое позволит сохранять биообразцы и проводить исследование генома морских животных, в том числе генома видов, которым грозит вымирание.

Сообщается, что в планах сотрудников биобанка собрать все видовое многообразие Тихого океана или, как минимум, Охотского и Японского морей. При этом наибольшее внимание ученые планируют уделять краснокнижным видам.