Единую базу данных заключенных создадут в странах СНГ

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Москва, 12 мая. Единая база, в которую войдут данные на всех заключенных, признанных судом виновными в совершении тяжких преступлений, будет создана в странах СНГ. Это поможет правоохранительным органам выявлять потенциально опасных террористов и экстремистов и следить за пересечением ими границ.

«У таких людей не должно быть возможности после освобождения спокойно пересекать границы наших стран — без учета и контроля, и продолжать свою преступную деятельность», — рассказал журналистам заместитель главы ФСИН России Валерий Максименко.

Он подчеркнул, что создание базы — вопрос, относящийся к делам государственной безопасности. Не исключено, что такой список с данными на преступников появится уже в течение ближайшего года.