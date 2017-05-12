Ректор университета Бонч-Бруевича задержан в Петербурге

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Санкт-Петербург, 12 мая. Задержанным сотрудниками ФСБ в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий оказался ректор университета имени Бонч-Бруевича Сергей Бачевский. Сегодня может решиться вопрос об избрании для него меры пресечения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои информированные источники в учебном заведении, где, как сообщалось ранее, накануне в ходе следственных мероприятий были изъяты документы, которые могут составить доказательную базу вины задержанного.

Среди фигурантов этого дела значатся несколько человек, их имена пока не разглашаются. Следствие подозревает их в превышении своих должностных полномочий.