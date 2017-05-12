Ассанж подаст в суд на экс-конгрессмена Роджерса, если тот возглавит ФБР

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Вашингтон, 12 мая. Джулиан Ассанж готов подать иск в суд против бывшего конгрессмена Майка Роджерса, если тот станет главой ФБР. Как передает «Газета.ru», об этом основатель WikiLeaks написал в Twitter.

«Руководитель Федерального бюро расследований должен быть предельно честным. Трамп может выбрать кого угодно, но если директором ФБР станет Роджерс, я подам на него в суд», - говорится в сообщении Ассанжа.

Добавим, что Роджерс является самым вероятным кандидатом на ставшую вакантной после увольнения Джеймса Коми должность главы ФБР. Кроме бывшего конгрессмена на этот пост претендуют еще несколько человек.

