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Ассанж подаст в суд на экс-конгрессмена Роджерса, если тот возглавит ФБР

Ассанж подаст в суд на экс-конгрессмена Роджерса, если тот возглавит ФБР

7:53  12 Мая 2017
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Ассанж подаст в суд на экс-конгрессмена Роджерса, если тот возглавит ФБР

Вашингтон, 12 мая. Джулиан Ассанж готов подать иск в суд против бывшего конгрессмена Майка Роджерса, если тот станет главой ФБР. Как передает «Газета.ru», об этом основатель WikiLeaks написал в Twitter.

«Руководитель Федерального бюро расследований должен быть предельно честным. Трамп может выбрать кого угодно, но если директором ФБР станет Роджерс, я подам на него в суд», - говорится в сообщении Ассанжа.

Добавим, что Роджерс является самым вероятным кандидатом на ставшую вакантной после увольнения Джеймса Коми должность главы ФБР. Кроме бывшего конгрессмена на этот пост претендуют еще несколько человек.
 

Алексей Громов
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