Кабмин упростит правила подтверждения периодов ухода за инвалидами

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Москва, 12 мая. Кабмин упростит правила подтверждения периодов ухода за пенсионерами и инвалидами I группы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Постановлением устанавливается упрощенный порядок подтверждения периодов ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы и лицом, достигшим 80-летнего возраста. Речь идет об уходе со стороны работоспособных лиц, которые получают или получали ежемесячные компенсационные выплаты. Согласно документу, данные об этих периодах будут подтверждаться сведениями персонифицированного учета.

В справке к документу говорится, что сведения о соответствующих периодах будут вноситься по решению органа, отвечавшего за пенсионное обеспечение человека, за которым осуществлялся уход.