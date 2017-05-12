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Общество
Кабмин упростит правила подтверждения периодов ухода за инвалидами

Кабмин упростит правила подтверждения периодов ухода за инвалидами

7:50  12 Мая 2017
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Кабмин упростит правила подтверждения периодов ухода за инвалидами

Москва, 12 мая. Кабмин упростит правила подтверждения периодов ухода за пенсионерами и инвалидами I группы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Постановлением устанавливается упрощенный порядок подтверждения периодов ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы и лицом, достигшим 80-летнего возраста. Речь идет об уходе со стороны работоспособных лиц, которые получают или получали ежемесячные компенсационные выплаты. Согласно документу, данные об этих периодах будут подтверждаться сведениями персонифицированного учета.

В справке к документу говорится, что сведения о соответствующих периодах будут вноситься по решению органа, отвечавшего за пенсионное обеспечение человека, за которым осуществлялся уход.

#россия
Алексей Громов
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