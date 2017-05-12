Стала известна причина увольнения директора ФБР

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Вашингтон, 12 мая. Отправной точкой в принятии решения об увольнении Джеймса Коми с поста руководителя ФБР стал его отказ быть верным президенту США.

Как пишет «Газета.ru», ссылаясь на статью, опубликованную в The New York Times, уже бывший директор Федерального бюро расследований отказался приносить клятву верности Дональду Трампу.

По данным издания, разговор Коми и Трампа на тему состоялся спустя неделю после инаугурации, во время которого республиканец спросил Коми о том, готов ли тот быть ему преданным. Бывший директор ведомства отказал президенту, при этом пообещав быть просто честным.

Напомним, что Дональд Трамп отправил в отставку руководителя ФБР в минувший вторник с формулировкой, что Джеймс Коми не в состоянии эффективно выполнять свои обязанности.