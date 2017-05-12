Стало известно, какой российский полк первым получит «Армату»

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Москва, 12 мая. Первый гвардейский танковый полк Таманской дивизии одним из первых сможет получить танки Т-14 «Армата». Об этом стало известно газете «Известия». Издание, ссылаясь на главное командование Сухопутных войск, пишет, что танки поступят на вооружение не раньше 2020 года, после окончания всех испытаний.

Добавим, что Т-14 — это новейший российский основной танк с необитаемой башней. Впервые он был продемонстрирован публике во время парада Победы два года назад. Открытые источники сообщают, что до 2020 года будет изготовлено 2300 единиц этой современнейшей техники.