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Политика
Стало известно, какой российский полк первым получит «Армату»

Стало известно, какой российский полк первым получит «Армату»

7:50  12 Мая 2017
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Стало известно, какой российский полк первым получит «Армату»

Москва, 12 мая. Первый гвардейский танковый полк Таманской дивизии одним из первых сможет получить танки Т-14 «Армата». Об этом стало известно газете «Известия». Издание, ссылаясь на главное командование Сухопутных войск, пишет, что танки поступят на вооружение не раньше 2020 года, после окончания всех испытаний.

Стало известно, какой российский полк первым получит «Армату»

Добавим, что Т-14 — это новейший российский основной танк с необитаемой башней. Впервые он был продемонстрирован публике во время парада Победы два года назад. Открытые источники сообщают, что до 2020 года будет изготовлено 2300 единиц этой современнейшей техники. 

Алексей Громов
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