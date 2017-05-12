Сотрудник полиции получил ранение при обстреле поста ДПС в Ингушетии

В закладки

Скопировать

Назрань, 12 мая. Сотрудник полиции получил ранение при нападении неизвестных бандитов на пост ДПС в Малгобеке.

Как сообщает ТАСС, инцидент имел место быть минувшей ночью – примерно в час двое неизвестных преступников атаковали пост дорожно-патрульной службы, что неподалеку от крупнейшего города Ингушетии Назрани.

В результате атаки полицейский получил ранения, двое нападавших ответным огнем были уничтожены. Сейчас на месте ЧП работают следователи, личности бандитов пока не установлены.