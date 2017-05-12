В США на 12 лет отстранен тренер, «помогавший» спортсменам с допингом

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Вашингтон, 12 мая. Тренер по тяжелой атлетике из США дисквалифицирован Американским антидопинговым агентством USADA на 12 лет за пособничество в употреблении запрещенных веществ спортсменами. Об этом сообщает пресс-служба USADA.

Деквалифицирован 31-летний тренер по тяжелой атлетике из штата Орегон Майкл Гинграс. Мужчина признал вину в том, что с октября 2015 до мая 2016 года склонял спортсменов к потреблению запрещенных препаратов и занимался их распространением.

Пресс-служба агентства отмечает, что Гинграс активно сотрудничал с официальными лицами во время следствия. Поэтому тренер получил меньший, чем мог бы, срок дисквалификации.