Донбасс: ВСУ за сутки 4 раза открывали огонь по территории ЛНР

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Луганск (ЛНР), 12 мая. В народной милиции Луганской народной республики в течение минувших суток зафиксировали четыре нарушения «режима тишины» со стороны киевских силовиков.

Как уточнили в оборонном ведомстве ЛНР, в результате обстрелов жертв и пострадавших среди личного состава, а также мирного населения нет, инфраструктура республика также не пострадала.

ВСУ на протяжении суток дважды обстреляли населенный пункт Фрунзе с направления Крымского, а также по разу огонь открывался по Желобоку и Лозовому (с Крымского и Луганского).

При обстрелах киевские силовики применяли автоматические станковые гранатометы АГС, стрелковое оружие и минометы 120 мм.

