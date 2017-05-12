Митрополит Иларион: Действия России в Сирии спасли жизни многих людей

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Вашингтон, 12 мая. Вмешательство России в конфликт в Сирии помогло спасти жизни многих людей, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев).

«Это то, что мы постоянно слышим от сирийских христиан», — сказал он на Всемирном саммите в защиту гонимых христиан в Вашингтоне.

По его словам, как главы христианских церквей Сирии, так и исламские духовные лидеры Сирии — «все они в один голос свидетельствуют, что единственная помощь, которую они реально получают, — это помощь от России, что вся надежда у них на Россию».



Митрополит Иларион подчеркнул, что «если бы Россия не включилась в ситуацию в Сирии, там произошло бы то, что было в Ираке и Ливии».



По словам митрополита, режимы в этих странах свергали во имя демократии, но демократия там так и не наступила. Более того на смену порядку пришел политический хаос, террор. И в этой ситуации миллионы христиан оказались заложниками войны.



Митрополит Иларион обратил внимание на то, что сейчас в Ираке едва ли одна десятая от всех проживавшим там христиан, а в Ливии их почти вообще нет. Он добавил, что, если бы в Сирии ситуация развивалась по такому же сценарию, там было бы то же самое.