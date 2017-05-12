Трамп: «Россия, должно быть, посмеивается, глядя как США разрывают себя на части»

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Американский президент Дональд Трамп предположил, что Россия посмеивается над тем, как США разрываются на части из-за попыток Демократической партии оправдать свое поражение на прошедших выборах.

«Россия, должно быть, посмеивается, глядя как США разрывают себя на части из-за оправдания демократов за проигрыш на выборах», – написал Трамп в своем Twitter.

Russia must be laughing up their sleeves watching as the U.S. tears itself apart over a Democrat EXCUSE for losing the election. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2017

Так он отреагировал на заявление представителей Демократической партии о том, что они обеспокоены судьбой расследования о предполагаемом влиянии России на выборы в США после увольнения директора ФБР Джеймса Коми.

Ранее член Палаты представителей Джон Коньерс, комментируя снятие с должности Коми, отметил, что оно «полностью уничтожает хоть какое-либо подобие независимого расследования российских попыток» повлиять на президентские выборы в Америке. А сенатор-демократ Дик Дурбин потребовал от администрации Белого дома объяснить, будет ли продолжено это расследование.

Американский лидер уволил директора ФБР Джеймса Коми 9 мая. В качестве причины увольнения называется принятое им летом 2016 года решение прекратить дело в отношении кандидата в президенты и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Но американские СМИ считают настоящей причиной отставки расследование о «российском вмешательстве», которое ФБР вело под руководством Коми. Бюро даже получило ордер на слежку за советником Трампа Картером Пейджем.

В начале января 2017 года американскими спецслужбами был опубликован доклад. В нем утверждалось, что Россия, якобы, оказывала поддержку Дональду Трампу на выборах в США. В частности организовала кибератаки и обнародование порочащей Хилари Клинтон информации. ФБР тогда заявляла о «высокой уверенности» в достоверности выводов, содержавшихся в докладе.

Россия неоднократно опровергала информацию о своем вмешательстве в процесс выборов США. Президент России Владимир Путин заявлял о том, что истерика вокруг обвинений нашей страны в кибератаках нагнетается для того, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Ведь в опубликованных данных нет ничего в интересах России. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков называл обвинения в адрес нашей страны «абсолютно голословными». А глава российского МИД Сергей Лавров сообщал, что подобные заявления США безосновательны.

Сам Дональд Трамп также отрицает, что во время предвыборной гонки им руководила «рука Москвы». Все разговоры об этом американский президент назвал «тотальной ложью» и «возней на деньги налогоплательщиков».

Между тем, в ряде американских СМИ развернулась настоящая кампания против президента США, причем информационные кампании против Трампа и против России тесно переплетаются и зачастую сводятся к предвыборной риторике демократов, проигравших выборы в США.

Выпячивая выгодные для себя факты и сообщения и игнорируя те, что не подтверждают теорию о «вмешательстве России», американские издания, по словам Дональда Трампа, например, не стали освещать заседание сената на котором бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер и бывшая исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс отрицали связь американского президента с Москвой.

Напомним, что Джеймс Клэппер и Салли Йейтс выступили на слушаниях в американском сенате по поводу так называемого «влияния РФ» на американские выборы. Сенаторы поинтересовались у экс-директора национальной разведки США — разделяет ли он до сих пор мнение о том, что между Трампом и Россией не было и нет никаких связей.

«Это так», — сказал Клэппер.

Он также заявил о том, что не знал о расследовании ФБР о «российском вмешательстве» в выборы в США.

Бывший глава национальной разведки США пояснил, что если появляется информация о возможных действиях американского гражданина в интересах иностранной державы, «стандартная практика — делиться этой информацией с ФБР».

«Почему СМИ не сообщить об этом?», — удивляется Дональд Трамп у себя в Twitter.

Biggest story today between Clapper & Yates is on surveillance. Why doesn't the media report on this? #FakeNews! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2017

А между тем события в США действительно веселят россиян. Во всяком случае под заявлением Трампа о том, что действия демократов вызывают у России смех, они оставили забавные комментарии.

«Еще бы не смеяться. Путин Трампа назначил, Коми уволил, Асада оставил, уже и к Афганистану с Ливией присматривается. А американцы только визжат: «Санкции! Санкции!»», – пишет Любовь.

«Да мы уже весь попкорн съели, глядючи на вас…», – добавляет Андрей

«Посмеивается? Да Россия хохочет раскатисто и ждет продолжения. Жгите еще, исключительные!» – требует продолжения Александр.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook написала о том, что в ходе пребывания главы российской дипломатии Сергея Лаврова в Вашингтоне, самым популярным вопросом от американских СМИ был «прокомментируйте увольнение директора Федерального бюро расследований».

«Складывается устойчивое ощущение, что американское информационное пространство находится в интеллектуальной агонии», — заявила она.