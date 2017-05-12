Собянин: Ренования может быть равнозначной и равноценной

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Москва, 12 мая. Столичный градоначальник Сергей Собянин пообещал москвичам, участвующим в программе реновации жилья, дополнительные гарантии по равнозначности и равноценности квартир, в которые они будут переселены. При этом, сказал он, это не будут небоскребы.

«Большая часть — это монолитные дома, в силу того, что нам нужны индивидуальные проекты со сложной застройкой. И меньше половины — это панельные дома, трехслойная панель, современная, энергоэффективная, со свободной внутренней планировкой», — пояснил мэр Москвы в эфире радио «Вести ФМ».

Что касается гарантий, то их можно прописать в законе, когда его будут рассматривать во втором чтении в Госдуме, подчеркнул Собянин.