Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в апреле выросли почти на четверть

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Москва, 12 мая. В апреле 2017 года российские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров на 24,1% по сравнению с апрелем предыдущего года. Об этом свидетельствуют опубликованные Росавиацией оперативные данные.

По данным ведомства, в период с января по апрель 2017 года авиаперевозки в России выросли на 20,6% до 27,09 млн человек. Пассажирооборот российских компаний за этот же период увеличился на 24.6% до 68,1 млрд пассажиро-километров. В апреле рост был немного более внушительным. За месяц пассажирооборот российских компаний составил 18,23 млрд пассажиро-километров, что на 26,9% больше, чем годом ранее.

Наибольшее количество пассажиров перевез «Аэрофлот». В апреле текущего года услугами авиакомпании воспользовались 2,62 млн пассажиров (на 15,3% больше, чем в 2016 году). Также в пятерке лидеров оказались: «Россия», перевезшая 774,02 тыс. пассажиров (рост на 54,7%), «Сибирь» — 701,69 тыс. человек (+5,4%), UTair — 547,59 тыс. человек (+21%) и «Уральские авиалинии» — 535,65 тыс. человек (рост на 25,9%).