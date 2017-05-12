Volkswagen выплатит около 1,2 млрд долларов владельцам автомобилей в США

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Сан-Франциско, 12 мая. Окружной суд Сан-Франциско обязал автоконцерн Volkswagen выплатить около 1,2 миллиардов долларов владельцам автомобилей в США.

Как сообщает «Газета.ru», компенсации, размер которых колеблется от 7800 до 13900 долларов, получат около 90 тысяч граждан США, купивших автомобили немецкого производства, выпущенных с 2009 по 2012 годы.

Как уточнили в суде, выплаты получат хозяева Volkswagen, которые имеют серьезный дефект в программном обеспечении трехлитрового двигателя.

Кроме того, другим решением суда, Volkswagen также получит компенсацию: более 325 миллионов долларов выплатит компания Robert Bosch GmbH, которая принимала участие в разработке дефектных двигателей.