Австралия готова послать в Афганистан больше солдат по просьбе НАТО

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Сидней, 12 мая. Правительство Австралии рассматривает вопрос об увеличении численности австралийского воинского контингента в Афганистане. Как сообщил журналистам в Сиднее премьер-министр Малколм Тернбулл, поступил соответствующий запрос от НАТО.

Тернбулл подтвердил, что от альянса поступил запрос к правительству Австралии об увеличении численности военного контингента в Афганистане.

«В настоящее время мы находимся в процессе его активного рассмотрения», — сообщил премьер журналистам, добавив, что подразделения австралийских сил в Афганистане в основном заняты обучением и подготовкой местных военных.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Тернбулл посетил с необъявленными визитами Ирак и Афганистан, где провел переговоры с руководителями обеих стран. Отмечалось, что он подтвердил приверженность совместной работе с партнерами из США и НАТО.