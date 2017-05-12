Председатель украинского жюри «Евровидения» не приглашен на выступления

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Киев, 12 мая. Председателя украинского жюри «Евровидения» Юрия Рыбчинского не пригласили в Международный выставочный центр в столице Украины, где прошли два полуфинала конкурса. Об этом со ссылкой на заявление самого Рыбчинского сообщают украинские СМИ.

По словам председателя украинского жюри, он пока не получил приглашение на «Евровидение» и оценивает конкурс «по монитору». Рыбчинский назвал происходящие театром абсурда и отметил, что пока с украинским жюри не заключены контракты, поэтому неизвестно на каких основаниях они судят конкурс.

Напомним, ранее Газета.ru опубликовала список финалистов «Евровидения». По итогам первого полуфинала ими стали Молдавия, Азербайджан, Греция, Бельгия, Швеция, Португалия, Польша, Австралия, Армения и Кипр. После второго полуфинала определились еще 10 финалистов: Болгария, Белоруссия, Венгрия, Дания, Хорватия, Израиль, Норвегия, Голландия, Румыния и Австрия.