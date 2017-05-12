Китай разрешил США поставлять говядину на свой рынок

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Пекин, 12 мая. США и КНР пришли к договоренностям о поставках на рынок Поднебесной американской говядины.

Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на официальное сообщение министерства торговли США. Как уточняется, поставки мяса, производимого в Штатах, на рынок Китая начнутся в самое ближайшее время, однако не позднее 16 июля.

«Китай разрешает импорт американской говядины на условиях, соответствующих международным стандартам продовольствия и здоровья животных, и в соответствии с соглашением о сотрудничестве в сельском хозяйстве от 1999 года», — говорится в сообщении американского Минторговли.

Добавим, что в ответ Вашингтон и Пекин планируют урегулировать вопросы, которые касаются поставок на американский рынок в те же сроки китайской приготовленной птицы.