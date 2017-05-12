Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту в 9 тыс. километров

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Петропавловск-Камчатский, 12 мая. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до девяти километров. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности.

Утром в пятницу Камчатская группа реагирования на вулканические извержения зафиксировала на вулкане Шивелуч пепловый выброс, высота которого составила 9 000 метров. Из-за ветра пепловый шлейф распространился на 115 км в северо-западном направлении от вулкана. По данным МЧС, на пути шлейфа нет населенных пунктов.

«Вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности», — говорится в сообщении МЧС РФ.

Туроператоров попросили не организовывать туры в районы вулкана.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Его высота — 3283 метра над уровнем моря.

Как сообщала ранее «Газета.ру», в конце 2016 года самый высокий действующий вулкан в Евразии — Ключевская Сопка — выбросил столб пепла на высоту 6 км над уровнем моря.